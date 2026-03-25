miércoles 25 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1400Blue: $1420Bolsa: $1406.6CCL: $1455.1Mayorista: $1377.5Cripto: $1459.1Tarjeta: $1820
25 Mar 2026

Charla informativa sobre la carrera de Abogacía en Monteros

La Municipalidad de Monteros anunció la realización de una charla informativa sobre la carrera de Abogacía, destinada a jóvenes y adultos interesados en conocer más sobre esta propuesta académica. La actividad estará a cargo de representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes brindarán detalles sobre el plan de estudios, las oportunidades profesionales y las orientaciones para quienes deseen iniciar este camino universitario.

El encuentro se llevará a cabo hoy, miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas en el Salón de Mujeres Monterizas, espacio que será sede de esta jornada de orientación académica. La iniciativa busca acercar información clara y precisa a la comunidad, facilitando el acceso a la educación superior y promoviendo la formación en una disciplina clave para la sociedad.

Desde la entidad municipal se invita a estudiantes, familias y vecinos a participar de esta charla, que representa una oportunidad para despejar dudas, conocer las posibilidades de cursado y reflexionar sobre el rol de la abogacía en la construcción de ciudadanía y justicia.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

La solidaridad no se terminó en el sur tucumano: rescate de animales en Graneros

Charla informativa sobre la carrera de Abogacía en Monteros

El sol acompaña la jornada del miércoles

Sábado 28 de marzo: fecha clave para los estatales

En vivo: Desde las 20:00 Monteros Vóley juega la segunda semi ante UPCN en San Juan

Monteros vivió una emotiva vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe