Charla informativa sobre la carrera de Abogacía en Monteros

La Municipalidad de Monteros anunció la realización de una charla informativa sobre la carrera de Abogacía, destinada a jóvenes y adultos interesados en conocer más sobre esta propuesta académica. La actividad estará a cargo de representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes brindarán detalles sobre el plan de estudios, las oportunidades profesionales y las orientaciones para quienes deseen iniciar este camino universitario.

El encuentro se llevará a cabo hoy, miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas en el Salón de Mujeres Monterizas, espacio que será sede de esta jornada de orientación académica. La iniciativa busca acercar información clara y precisa a la comunidad, facilitando el acceso a la educación superior y promoviendo la formación en una disciplina clave para la sociedad.

Desde la entidad municipal se invita a estudiantes, familias y vecinos a participar de esta charla, que representa una oportunidad para despejar dudas, conocer las posibilidades de cursado y reflexionar sobre el rol de la abogacía en la construcción de ciudadanía y justicia.