Sociedad 24 Mar 2026
Nubosidad variable y bajó un poquito la humedad
El Servicio Meteorológico informa el pronóstico actualizado del tiempo, en el cual se reporta cielo parcialmente nublado para Monteros en los próximos días. Posibles lluvias para el jueves a la noche.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 76%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad es de 15 km.