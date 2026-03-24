domingo 4 de octubre de 2026
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EN VIVO: Monteros homenajea a la Virgen del Rosario

La comunidad católica del departamento Monteros honra hoy a la Milagrosa Virgen del Rosario. La celebración central será a laa 17:00.
24 Mar 2026

Nubosidad variable y bajó un poquito la humedad

El Servicio Meteorológico informa el pronóstico actualizado del tiempo, en el cual se reporta cielo parcialmente nublado para Monteros en los próximos días. Posibles lluvias para el jueves a la noche.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 76%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad es de 15 km.

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