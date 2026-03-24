Monteros celebra y rememora lo que fue la vida de Bernabé Aráoz

El próximo sábado, 28 de marzo, la ciudad de Monteros rendirá homenaje a su máximo héroe con un encuentro popular. El evento comenzará a las 20:30 horas en el Mercado Cultural Municipal, continuará con un recorrido por las primeras cuadras de calle Colón y finalizará en la Plaza Bernabé Aráoz, epicentro de la celebración.

La jornada promete, como ya se pudo apreciar en otras oportunidades, un despliegue especial que incluyen la participación de artistas plásticos, academias de danza, la Banda Municipal de Música, músicos, cantantes y más de 100 actores y actrices, además de la actuación especial del grupo “Los Intérpretes”. Se trata de una propuesta cultural que busca recordar y reivindicar la figura del caudillo tucumano, integrando diversas disciplinas en un espectáculo de gran magnitud.

El homenaje cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Monteros, el Honorable Concejo Deliberante, la Legislatura de Tucumán y el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de esta celebración que une historia, arte y memoria colectiva.