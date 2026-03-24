martes 24 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1410Blue: $1425Bolsa: $1420.9CCL: $1470.5Mayorista: $1390.5Cripto: $1474.1Tarjeta: $1833
24 Mar 2026

Monteros celebra y rememora lo que fue la vida de Bernabé Aráoz

El próximo sábado, 28 de marzo, la ciudad de Monteros rendirá homenaje a su máximo héroe con un encuentro popular. El evento comenzará a las 20:30 horas en el Mercado Cultural Municipal, continuará con un recorrido por las primeras cuadras de calle Colón y finalizará en la Plaza Bernabé Aráoz, epicentro de la celebración.

La jornada promete, como ya se pudo apreciar en otras oportunidades, un despliegue especial que incluyen la participación de artistas plásticos, academias de danza, la Banda Municipal de Música, músicos, cantantes y más de 100 actores y actrices, además de la actuación especial del grupo “Los Intérpretes”. Se trata de una propuesta cultural que busca recordar y reivindicar la figura del caudillo tucumano, integrando diversas disciplinas en un espectáculo de gran magnitud.

El homenaje cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Monteros, el Honorable Concejo Deliberante, la Legislatura de Tucumán y el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de esta celebración que une historia, arte y memoria colectiva.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Monteros vivió una emotiva vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe

Monteros celebra y rememora lo que fue la vida de Bernabé Aráoz

Nubosidad variable y bajó un poquito la humedad

Cómo será la recolección de residuos durante el feriado del 24 de marzo

Drama en Garmendia: un médico atropelló a una mujer policía, huyó y fue detenido

🔥 tendencia

A 50 años del Golpe de Estado, Monteros rendirá un especial homenaje a las víctimas del terrorismo