lunes 23 de marzo de 2026
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23 Mar 2026

Detalles de la primera semana de otoño en el sur tucumano

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 27° de máxima.

La nueva semana comienza con tiempo inestable, pero con el correr de los días mejorarán más condiciones térmicas. Las temperaturas se mantendrán templadas. La humedad aún no da señales de disminuir.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad es de 2 km.

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