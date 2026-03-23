A 50 años del Golpe de Estado, Monteros rendirá un especial homenaje a las víctimas del terrorismo

Este lunes 23 de marzo a las 21.30 horas, en Plaza Bernabé Aráoz, se realizará la Vigilia del 24 de Marzo en Monteros, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado. El encuentro busca honrar la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En el marco de los 50 años del Golpe Cívico-Militar del 24 de marzo de 1976, la ciudad de Monteros se prepara para una jornada cargada de memoria y reflexión. La Municipalidad de Monteros, el Honorable Concejo Deliberante y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos convocan a la comunidad a participar de la Vigilia del 24 de Marzo.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 23 de marzo a las 21.30 horas en la Plaza Bernabé Aráoz, en un espacio pensado para abrazar la historia colectiva, honrar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en la ciudad y reafirmar el compromiso con los valores democráticos.

Bajo el lema “Florecerán pañuelos”, la convocatoria busca transformar el recuerdo en un acto vivo de presencia y conciencia, a medio siglo de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Desde la organización señalaron que la vigilia será un momento para recordar cada nombre, cada historia y cada ausencia, reafirmando el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares fundamentales de la democracia.

En caso de lluvia, el acto será trasladado al Salón de Mujeres Monterizas, ubicado en Leandro Aráoz 270, garantizando así la realización del encuentro conmemorativo.

A 50 años del Golpe, Monteros volverá a reunirse en la plaza para sostener la memoria como bandera y renovar el compromiso colectivo con los derechos humanos y la vida democrática.