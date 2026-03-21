Semifinales de la Superliga de Monteros: doble jornada imperdible con clásicos y candidatos al título





La Superliga de Monteros define sus semifinales este sábado 21 con dos partidos clave: La Gloriosa vs La Puñalada y Real Envido vs Maldonado.

La Superliga de Monteros entra en su etapa decisiva con la disputa de las semifinales, que se jugarán este sábado 21 de marzo en una jornada cargada de emoción, rivalidades y promesas de gran espectáculo. Con dos encuentros de alto impacto, el fútbol local se prepara para vivir una tarde-noche a puro juego.

El primer partido comenzará a las 16:00, cuando La Gloriosa, vigente campeón del torneo de Verano 2025, se enfrente a La Puñalada, un equipo que llega con un plantel competitivo y que ha demostrado estar a la altura de las grandes instancias. Se espera un duelo intenso, con dos estilos que buscarán imponer condiciones desde el arranque.

Más tarde, desde las 19:00, será el turno de uno de los cruces más esperados: Real Envido y Maldonado el partido se perfila como uno de los platos fuertes de la jornada.

Dos partidos, cuatro equipos y un solo objetivo: meterse en la gran final.