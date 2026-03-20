martes 24 de marzo de 2026
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20 Mar 2026

La amenaza de lluvias para el fin de semana no desaparecen

Se viene un fin de semana con probabilidades de lluvias y chaparrones. Las marcas térmicas sufrirán un descenso de temperatura, para ser más templadas, acordé a la estación que se aproxima.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19 de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del noroeste a 6 km/h y la visibilidad es de 4 km.

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