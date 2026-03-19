jueves 19 de marzo de 2026
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19 Mar 2026 🔥 tendencia

Susto en Acheral: una familia encontró un caraguay en su vivienda

El animal se hallaba en el interior de un domicilio de la localidad de Acheral.

Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Simoca llevaron adelante un procedimiento que permitió resguardar al animal y luego devolverlo a su hábitat natural.

En horas del mediodía de este miércoles, el personal de la Unidad Especial recibió información de parte de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, que les indicaba que un caraguay (o lagarto colorado) fue encontrado por una familia en el interior de su vivienda situada en el departamento Monteros sobre Ruta Nacional 38.

De inmediato se comisionó un equipo que se presentó en el domicilio indicado. Allí fue recibido por el propietario quien le indicó donde estaba el animal.  Así, procedieron a rescatarlo y resguardarlo, al revisarlo se encontraba en buen estado de salud.

Por instrucción del organismo competente, el reptil fue trasladado a su entorno natural.

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