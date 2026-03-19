Hoy hay operativo de ficha médica en la Escuela Manuel Vaquera: listado de requisitos

El equipo de salud continuará este jueves 19 de marzo desde las 08:00 en turno mañana y desde las 14:00 horas en turno tarde, con el operativo de llenado de fichas médicas en la Escuela N° 378 Manuel Vaquera. La iniciativa forma parte de las acciones preventivas que se realizan en el ámbito escolar para garantizar el control sanitario de los estudiantes.

Se solicita a las familias que acompañen a los alumnos en el proceso y que presenten el carnet de vacunas, documento indispensable para completar correctamente la ficha médica. Este requisito permite verificar el estado de vacunación y asegurar que los niños y adolescentes cuenten con la cobertura sanitaria necesaria.

El operativo se enmarca en las políticas de salud escolar que buscan fortalecer la prevención y el cuidado integral de los estudiantes, promoviendo la detección temprana de necesidades médicas y la actualización de la información sanitaria en cada institución educativa.