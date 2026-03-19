Gobierno y Banco Macro avanzan en herramientas para agilizar reclamos y fortalecer la educación financiera

El Ministerio de Gobierno y Justicia y la Dirección de Comercio Interior impulsan medidas para mejorar la respuesta a los usuarios del sistema financiero y ampliar las capacitaciones en toda la provincia.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó una reunión de trabajo con el gerente divisional de Banco Macro en Tucumán, Fernando Tabora, y el representante del Departamento Legales de la entidad, Pablo Fagre, con el objetivo de avanzar en medidas que mejoren la atención a los usuarios del sistema financiero. Del encuentro también participaron el director de Comercio Interior, Manuel Canto, y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

Durante la jornada se abordó la implementación de mecanismos que permitan acelerar los procesos de denuncia ante posibles irregularidades en servicios bancarios, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y brindar soluciones más eficientes a los usuarios. En ese sentido, desde Banco Macro presentaron un proyecto orientado a optimizar la gestión de reclamos, permitiendo dar respuestas más rápidas a los clientes ante cualquier discrepancia.

Fernando Tabora destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno provincial y señaló que “venimos desarrollando distintas líneas de acción desde el año pasado, principalmente vinculadas a las capacitaciones en educación financiera a través de la Fundación Macro”. Además, explicó que se avanzará en la incorporación de jóvenes a estos programas y en la puesta en marcha de herramientas que agilicen los canales de denuncia.

Por su parte, el director de Comercio Interior, Manuel Canto, remarcó que la iniciativa surge a partir de los reclamos detectados en el sector y subrayó que “vamos a generar un sistema que permita dar respuestas inmediatas, incluso antes de la apertura formal de un expediente, con canales directos de comunicación que agilicen la resolución de los casos”.

Asimismo, indicó que estas acciones estarán acompañadas por un despliegue territorial de capacitaciones destinadas a fortalecer la educación financiera, especialmente en adultos mayores, incorporando también a jóvenes para promover el uso seguro de herramientas digitales y prevenir situaciones de fraude o contratación de servicios no solicitados.

Estas políticas se enmarcan en la defensa de los derechos de los consumidores y en la decisión del Gobierno de la Provincia de acercar soluciones concretas a la comunidad, a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado. En esa línea, el ministro Regino Amado reafirmó el compromiso de continuar impulsando medidas que garanticen mayor transparencia y eficiencia en la atención, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Subsecretaría de Comercio que conduce el subsecretario Juan Carlos Bernard, en línea con las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo.