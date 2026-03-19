Fin de semana largo para todos los gustos en Tucumán: Todas las activididades que podes realizar

Llega un nuevo fin de semana XXL en Tucumán con actividades artísticas, culturales y recreativas que incluyen proyecciones, música, ferias, paseos guiados, teatro y propuestas al aire libre en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con programación sujeta a cambios por el clima.

Viernes 20 de marzo

9 a 15 h - El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) albergará el evento “Diseñoteca: Cápsula Federal de Diseño Sostenible” que reunirá a diseñadores, artistas, investigadores y creadores vinculados al diseño sostenible y a las industrias creativas. Habrá workshops, conversatorios y más de 100 piezas de diseño exhibidas. Los cupos para asistir a las charlas ya están completos. Se trata de una iniciativa de Diseñoteca - Club de Diseño en articulación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la subsecretaría de Cultura.

19 a 20 h – Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300. Se suspende por lluvia intensa.

20 a 21 h - Clase gratuita de gimnasia del programa Ciudad Activa en la Plaza José Sortheix, en calle Inca Garcilaso al 1600. Se suspende por lluvia.

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.

12 h – Nueva edición del paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Durante el circuito a pie, los participantes visitan tres restaurantes céntricos de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida es a las 12 h, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia. En caso de precipitaciones, el paseo se realizará a bordo del Bus Turístico.

14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

17 a 23 - Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades del viernes incluyen inauguración de muestras fotográficas, proyección del cortometraje "Memoria en hilos y voces" de La Palta, la charla intergeneracional "Militancias y resistencias. Pasados presentes y futuros" con Miky Lugones, Marta Rondoletto, Koly Bader y estudiantes y un cierre musical a cargo de Ana Jeger. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.

19 h y 20 h - Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde las 18.40, por orden de llegada. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

20 h - El Bus Turístico SMT ofrecerá el recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio. La salida es desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Los interesados deben inscribirse a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito. Se suspende por lluvia.

Sábado 21 de marzo

9 a 15 h - El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) albergará el evento “Diseñoteca: Cápsula Federal de Diseño Sostenible” que reunirá a diseñadores, artistas, investigadores y creadores vinculados al diseño sostenible y a las industrias creativas. Habrá workshops, conversatorios y más de 100 piezas de diseño exhibidas. Los cupos para asistir a las charlas ya están completos. Se trata de una iniciativa de Diseñoteca - Club de Diseño en articulación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la subsecretaría de Cultura.

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia intensa.

10 a 13 h y de 15 a 20 h - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

17 a 23 - Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades del sábado incluyen muestras fotográficas, proyecciones a cargo de Gustavo Caro, la presentación del libro "Los Hilos de la memoria" de Lili Galeano (HIJOS La Matanza) y cierre musical a cargo de Luis Gómez Sala y Toni Molteni. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.

18 h – En el marco del ciclo La Muni en las Plazas se ofrecerá un taller gratuito de collage, en el Parque El Provincial, en avenida Roca al 600. La temática será el Día de la Memoria. La actividad es abierta a todo público. Se suspende por lluvia.

18 a 23 h - Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

18 a 00 h - Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

18 a 00 h - Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

18 a 01 h - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

18 a 00 h - Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

19 h y 20 h - Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde las 18.40, por orden de llegada. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

19.30 h – El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las luces de mi ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.

20 h - En el marco del ciclo “Vecinos ven cine” y del Mes de la Memoria se podrá ver la película "Infancia Clandestina", en la Casa Museo de la Ciudad, ubicada en Salta 532. La función es organizada en conjunto por la Dirección de Museos del Municipio capitalino, el Ente Cultural de Tucumán y la Asociación Tucumán Audiovisual. No se suspende por lluvia.

Domingo 22 de marzo

10 a 13 h y de 15 a 20 h - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

17 a 23 - Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades del domingo abarcan muestras fotográficas, un conversatorio con periodistas sobre la cobertura a los juicios de lesa humanidad, con Martín DZ, Sofía Romera, Tina Gardella y Chino Pantoja, la realización de la charla “La experiencia del Diario del Juicio como dispositivo comunicacional de memoria” y un cierre musical con Nancy Pedro y Late. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.

17 a 21 h – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita.

18 h - En la Plaza 25 de Mayo del Barrio Kennedy (Castro Barros y Ecuador) se pondrá en escena la obra teatral Cuentos del Monte, una propuesta de narración oral escénica que rescata mitos y leyendas del Noroeste Argentino. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

18 a 23 h - Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h - Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h - Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h - Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Se suspende por lluvia.



18 a 00 h – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300. Se suspende por lluvia.



19 h – El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

19 h y 20 h - Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde las 18.40, por orden de llegada. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

Lunes 23 de marzo

17 a 23 - Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El lunes 23 habrá muestras fotográficas y proyección de cortos tucumanos, se ofrecerá la charla "Una deuda: la complicidad económica. Juicio Fronterita", con Silvia Nacif, Ana Jemio y Gabriel Pereira y el cierre musical estará a cargo de Lucho Hoyos. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.



19 a 24 h - En el marco de las actividades organizadas por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará una vigilia en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), junto a una nueva edición de Proyecto Huellas. Se trata de una performance artística, colectiva y participativa que invita a la intervención activa en el proceso de hacer memoria mediante la reflexión y la experiencia compartida. Con la participación de más de 45 representantes de distintas expresiones artísticas como el canto, la danza y las artes visuales, en 2026 el proyecto Huellas celebra su 17º edición. En esta oportunidad se suman también la comunidad de sordos e instituciones que promueven la enseñanza de lengua de señas. El evento es una iniciativa conjunta entre el área de Cultura del Municipio y la artista Eugenia Qoqi Méndez, a cargo de la curaduría. Entrada libre y gratuita. Se suspende en caso de lluvia.

Horario de los Museos Municipales

El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), abren usualmente sus puertas de martes a viernes, de 9 a 12.30 h y de 15 a 18.30 h; y los sábados y domingos de 9 a 13 h y de 15 a 19 h, con entrada libre y gratuita.

En el caso de este fin de semana, el lunes 23 de marzo únicamente abrirá la Casa Museo de la Ciudad, para la realización de la vigilia y del evento Huellas desde las 19 h; y el martes 24 de marzo, feriado nacional, los museos municipales permanecerán cerrados.