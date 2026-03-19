Conocé los detalles de tiempo para las próximas 72 horas

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la información sobre el pronóstico para el sector sur de Tucumán. Las amenazas de lluvias continuarán estos días y el fin de semana. Pero también se espera nubosidad variable, para el viernes.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del sudoeste a 10 km/h y la visibilidad es de 8 km.