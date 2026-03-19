Conocé los detalles de tiempo para las próximas 72 horas

jueves 19 de marzo de 2026
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19 Mar 2026

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Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 26° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la información sobre el pronóstico para el sector sur de Tucumán. Las amenazas de lluvias continuarán estos días y el fin de semana. Pero también se espera nubosidad variable, para el viernes.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del sudoeste a 10 km/h y la visibilidad es de 8 km.

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