Carpoolear: lo que ya hacemos tiene nombre y una App libre para mayor seguridad y opciones

Días de invierno, con lluvia, al otro día tenés que viajar a estudiar, trabajar o por trámites, eso implica que tendrás que levantarte una hora antes para poder ir a tomar un colectivo, y de pronto te llega un mensaje "mañana yo también tengo que ir, compartimos el viaje en mi auto", ese momento, ese pequeño momento se llama felicidad. Los monterizos y en general los vecinos del sur de la provincia que viajan a diario a la capital y otros puntos, saben bien de lo que se habla. De esa sensación de alivio, de saber que no habrá que viajar parado en un cole y probablemente se llegará en horario y sin mucho trajín.

Tener un conocido/a que va para el mismo destino que uno, o por lo menos cerca, a quién le podés pagar el viaje, y tener la comodidad de ir en auto, es una gran ventaja, para quienes tienen rutinas de viajes permanentes. Resulta que esa práctica, es decir "che tengo lugar para mañana" o "¿Tenés lugar para mañana?" tiene nombre como práctica: carpoolear. Ahora mismo te contamos todo y las posibilidades de ampliar las opciones para viajar o tener más pasajeros.

Primero, ¿Qué significa carpoolear? Compartí viajes en auto, pero también: conocé gente y pasarla mejor en tus viajes diarios y por qué no, por Argentina.

Carpoolear es una práctica que ya forma parte de la vida cotidiana de miles de personas en el país, pero que ahora cuenta con una plataforma colaborativa, libre y sin fines de lucro, que brinda mayor seguridad y organización. La aplicación busca fomentar el uso compartido del automóvil para disminuir emisiones de CO₂, reducir el consumo de combustibles fósiles, evitar embotellamientos y contribuir a un ambiente más saludable en las ciudades.

La iniciativa, que funciona desde 2017 y tuvo como origen Rosario de Santa Fe, se sostiene gracias a un sistema de código abierto, lo que permite que cualquier persona pueda revisar cómo opera la plataforma y proponer mejoras. Además, quienes lo deseen pueden colaborar en áreas como comunicación, programación o difusión, fortaleciendo un proyecto que se mantiene activo más allá de los recursos económicos disponibles.

Entre sus principales beneficios, Carpoolear ofrece un buscador de viajes por origen, destino, fecha y hora, un sistema de calificaciones para que pasajeros y conductores compartan sus experiencias, y opciones de privacidad que permiten decidir con quién compartir el trayecto: amigos, conocidos o toda la comunidad. El registro es sencillo y puede hacerse con correo electrónico o vinculando redes sociales, lo que facilita el acceso a más usuarios.

En definitiva, carpoolear no solo significa ahorrar dinero y viajar más cómodo, sino también conocer nuevas personas y cuidar el medio ambiente y los monterizos, que lo hacen hace décadas, de décadas, tienen la opción de seguir haciéndolo en su versión mediada por la App, que está disponible en todos los dispositivos y puede instalarse fácilmente desde su web oficial: www.carpoolear.com.ar/app.