La Madrid: Se registraron lluvias pero sin consecuencias para los pobladores

Desde Defensa Civil, integrante del Comité de Emergencias de la provincia hasta el corte de las 9 “no hubo afectaciones de importancia a pesar de que se registró una intensa lluvia en La Madrid pero sin mayores consecuencias para la población, al margen de las que ya tienen”, aseguró el titular del organismo, Ramón Imbert.

No tenemos afectación informada por ahora, llovió en Lamadrid intensamente anoche por la madrugada pero sin mayores consecuencias que las que ya tiene la población.

De todas formas Defensa Civil advirtió también que en las próximas horas habría un aumento del cauce del río San Francisco por los 143 milímetros que cayeron anoche en Los Altos (Catamarca). “S bien el aporte al dique Escaba continúa estable hubo precipitaciones en la cuenca del río Singuil que da agua a Escaba de abajo”, contó Imbert.