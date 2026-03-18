Jaldo removió a Freddy Quinteros de la DAU y designó nueva conducción

El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso cambios en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), un área estratégica del Ministerio de Obras Públicas, al dejar sin efecto la designación de Alfredo “Freddy” Quinteros, quien llevaba más de diez años al frente del organismo.

La medida fue oficializada mediante decreto y establece que la ingeniera Beatriz Elisa Monasterio Soria, hasta ahora subdirectora del área, asumirá la conducción del organismo.

Aunque el decreto no detalla los motivos de la salida, desde la Casa de Gobierno señalaron que el cambio apunta a “oxigenar” la repartición, teniendo en cuenta la extensa permanencia de Quinteros, quien había asumido el cargo en noviembre de 2015, durante la gestión de Juan Manzur, y continuó en funciones durante los primeros años del actual gobierno.

En ese marco, también se destacó la decisión de promover a una funcionaria de carrera dentro del organismo, como es el caso de Monasterio Soria, quien se desempeña en el área desde su creación. La nueva titular estará acompañada por el arquitecto Alberto Antonio Barrera como subdirector.

Si bien no trascendieron conflictos de fondo, fuentes oficiales indicaron que la salida de Quinteros no se habría producido en malos términos, aunque el ex funcionario no ocultó su malestar por la falta de explicaciones formales sobre su desplazamiento.

La DAU cumple un rol clave en la ejecución y tramitación de obras públicas en la provincia. Entre los proyectos recientes bajo su órbita se encuentran la cárcel de Benjamín Paz, la alcaidía de Las Talitas, el nuevo edificio del Registro Civil y la Iglesia de Chicligasta.