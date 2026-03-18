El IES Monteros Bernabé Araoz fue elegido para una evaluación nacional de educación

El Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de las Instituciones de formación docente (SiFIECA) se propone a partir de la Resolución del Consejo Federal de Educación N°483/24, suscripta por los ministros de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el INFod (Instituto Nacional de Formación Docente) la reestructuración y jerarquización del sistema formador docente.

Este proceso de evaluación incluye un diagnóstico integral, bajo la orientación y acompañamiento de la Dirección de Educación Superior No Universitaria de Tucumán. El procedimiento consta de dos etapas fundamentales: una autoevaluación institucional inicial y una posterior evaluación externa realizada por pares evaluadores federales. En este momento, el Instituto de Enseñanza Superior Monteros "Bernabé Araoz" inició la primera etapa, junto con 5 establecimientos más de la provincia. Sin embargo, todas las instituciones de Nivel Superior de la provincia deberán realizarlo en el transcurso del Ciclo Lectivo 2026.

Sobre la evaluación

Según el marco normativo los procesos de evaluación y autoevaluación propuestos deben ser de carácter participativo, dando voz a cada uno de los participantes involucrados, para aprovechar la riqueza de los saberes y experiencias que hay en el sistema. Por tal motivo, participarán de los diferentes componentes: equipos directivos y de gestión administrativa, docentes, no docentes, estudiantes y egresados de cada una de las instituciones, así como responsables de la conducción del sistema formador y sus equipos técnicos, tanto en el nivel jurisdiccional como nacional.

¿Qué se evaluará?

Son siete las dimensiones clave de la evaluación: para alcanzar la certificación, el proceso pondrá el foco en:

⚖️ Gobierno y marco normativo: Cumplimiento de estándares legales y regulatorios.

🔄 Organización y gestión: Eficacia en los procesos administrativos y directivos.

➡️ Planeamiento institucional: Estrategias de crecimiento y objetivos a largo plazo.

📱Recursos pedagógicos y tecnológicos: Herramientas disponibles para la enseñanza moderna.

🎓 Acompañamiento institucional: Soporte a las trayectorias estudiantiles.

🏛️ Infraestructura: Condiciones edilicias y espacios de aprendizaje.

👥 Vinculación territorial: Relación e impacto del instituto con su comunidad y el sector productivo.

¿Qué instituciones participan en este proceso evaluativo?

En esta primera etapa son seis las instituciones que darán inicio al proceso evaluativo, además del IES Monteros Bernabé Araoz, también realizan: el IES Lola Mora y el Instituto San Martín, de capital; el Instituto Vocacional Concepción, de la ciudad homónima. También el Instituto Inmaculada Concepción, ubicado en Cruz Alta y al sur de la provincia la Escuela Normal Superior Florentino Ameghino, en la ciudad de Juan Bautista Alberdi.

¿Cuándo se evaluará?

El proceso de autoevaluación inició el 16 de marzo, y se extenderá durante todo el ciclo lectivo 2026 en diferentes etapas. En el primer semestre se realizará la evaluación a los actores institucionales quienes concluirán con una jornada de autoevaluación institucional; y en el segundo semestre el proceso contará con la participación de evaluadores externos que serán recibidos por estas instituciones.