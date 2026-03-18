El Gobierno provincial clasifica ayuda enviada por Nación

La actividad se realiza tras la llegada de camiones con mercadería y cuenta con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y el referente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán.

En este marco, el ministro Masso detalló el origen y la gestión de la ayuda nacional, y sostuvo: “La ayuda de Nación, y lo hemos dicho desde el primer día, se empezó a tramitar el miércoles pasado en una llamada con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ella me derivó con Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. Y el sábado ya estuvimos cargando los dos primeros camiones que llegaron el lunes y esa es la mercadería que vamos a ver. Calculamos que en media hora, por el tema de la lluvia anoche, estarán llegando los próximos dos camiones con asistencia”.

Sobre el proceso de distribución, el funcionario provincial explicó cómo se organiza el destino de los recursos y afirma: “Junto a Lisandro Catalán vamos a ver cuáles son las mercaderías que llegaron de Nación. En estos momentos difíciles que viven decenas de miles de tucumanos por la inclemencia climática, hay que estar todos juntos. El Gobierno de la Provincia ha actuado con mucha responsabilidad respecto a esta mercadería. Todo lo que llega y que pueda sumar a semejante catástrofe lo damos por importante”.

En relación con la logística de la asistencia, Masso precisó los criterios de clasificación y destino de los insumos, y señaló: “Hoy vamos a iniciar la clasificación, pero todo lo que llega va a tener una función. Nosotros vamos a clasificar lo que sea para la emergencia climática, lo vamos a enviar a la emergencia y lo que no, le vamos a dar el uso que tiene y que puede servir en otros sectores de la sociedad”.

Además, el ministro describe el despliegue territorial y el refuerzo de las políticas sociales en la zona afectada, y expresa: “Nosotros estamos trabajando, entregando comida, hemos reforzado la política alimentaria en los dispositivos colectivos de La Madrid. Hoy, tanto para los equipos que van desde la capital o de distintos rincones de la provincia, hay más de 15 equipos de comunas hermanas de La Madrid trabajando en la asistencia”.

En cuanto a la magnitud del operativo, Masso anticipa los alcances de la ayuda inmediata y destaca: “Queremos que esos cuatro camiones impacten en tantos tucumanos que los necesiten. Sobre eso vamos a hacer una evaluación sobre lo que queda. Y hoy, si el tiempo nos ayuda, estaremos terminando de asistir a 1053 familias”.

Respecto a las medidas de recuperación, el funcionario detalla el trabajo conjunto del gabinete provincial para acompañar a los damnificados y afirma: “Estamos trabajando con el ministro de Economía (Daniel Abad) y con el gobernador Osvaldo Jaldo para darle un cierre a la ayuda para que esos tucumanos puedan restituir el 100% de lo que han perdido en esta inundación. Estamos evaluando ayudas económicas y créditos blandos para el pequeño productor que ha perdido todo”.

Por su parte, Lisandro Catalán puso en contexto el origen de los insumos enviados desde Nación y remarcó la prioridad de la asistencia, al señalar: “Tenemos un stock importante que son decomisos de aduana que tiene Capital Humano y está previsto para este tipo de situación. Hoy la urgencia es asistir a los tucumanos y ya va a haber tiempo para marcar las diferencias políticas y la diferente visión de gestión de la provincia a futuro”, concluyó.