Día del Sánguche de Milanesa en Tucumán: historia, tradición y homenaje a “Chacho” Leguizamón

Tucumán celebra el Día del Sánguche de Milanesa en homenaje a José “Chacho” Leguizamón. La tradición gastronómica convoca a bares y sangucherías con promociones y propuestas especiales en toda la provincia.

El aroma a milanesa recién hecha vuelve a dominar cada rincón de Tucumán en una jornada que ya es parte del ADN cultural de la provincia. Este 18 de marzo se celebra el Día del Sánguche de Milanesa, una fecha que combina identidad, historia y pasión popular, en homenaje a José “Chacho” Leguizamón, referente indiscutido de esta tradición.

“Chacho” fue el creador de una de las sangucherías más emblemáticas de Tucumán, un espacio que trascendió generaciones y se convirtió en parada obligada para locales y visitantes. Su legado no solo se mide en sabores, sino en haber consolidado al sánguche de milanesa como un símbolo cultural tucumano. Actualmente, el local continúa funcionando bajo la gestión de su hija, Soledad Leguizamón, manteniendo viva la esencia original.

La instauración de esta fecha surgió en el programa televisivo “República de Tucumán” y, con el paso del tiempo, se transformó en una verdadera celebración popular. Hoy, numerosas sangucherías, bares y restaurantes se suman con promociones especiales, versiones innovadoras y propuestas que revalorizan este clásico.

Más allá del homenaje, la jornada también tiene un fuerte impacto en el movimiento gastronómico local. El Día del Sánguche de Milanesa se convirtió en una oportunidad clave para el sector, que encuentra en esta fecha un impulso para atraer clientes y reforzar una tradición que no pierde vigencia.

En cada barrio, en cada esquina, el sánguche de milanesa vuelve a reunir a familias, amigos y fanáticos de un plato que no necesita presentación. Porque en Tucumán, más que una comida, es una bandera cultural que se celebra con orgullo.