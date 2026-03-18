Curso Gratuito de Auxiliares en Cuidados Gerontológicos en Monteros

El Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Coordinación de la Tercera Edad del HCD Monteros, anunció la apertura de inscripciones para el Curso Gratuito de Auxiliares en Cuidados Gerontológicos, destinado a la formación de personas interesadas en adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el acompañamiento y la atención de adultos mayores.

El curso iniciará el 14 de abril, en el horario de 14:30 a 17:00, y se desarrollará en el Salón de Mujeres Monterizas. La capacitación cuenta con resolución oficial y busca fortalecer la formación laboral en un área de creciente demanda, promoviendo la profesionalización de quienes brindan cuidados en el ámbito gerontológico.

Los interesados ya pueden completar el formulario de inscripción online disponible en el siguiente enlace: Formulario de Inscripción.

Asimismo, se informó que quienes requieran más detalles podrán acercarse a la Coordinación de la Tercera Edad en el CIC de Máxima, donde se brindará asistencia personalizada para el proceso de inscripción.