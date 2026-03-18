Cielo cubierto y las lluvias no dan tregua

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las lluvias no disminuirán. En cuanto a las marcas térmicas se mantendrán próximas a los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 3 km.