miércoles 18 de marzo de 2026
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18 Mar 2026

Cielo cubierto y las lluvias no dan tregua

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las lluvias no disminuirán. En cuanto a las marcas térmicas se mantendrán próximas a los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 3 km.

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