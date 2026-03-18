Sociedad 18 Mar 2026
Cielo cubierto y las lluvias no dan tregua
Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que las lluvias no disminuirán. En cuanto a las marcas térmicas se mantendrán próximas a los 30°C.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 3 km.