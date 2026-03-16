Voley: Los cuatros mejores equipos de país entrenan esta tarde en Monteros

Tucumán vive un momento historico en el voley, ya que por primera vez, dos equipos jugarán las semifinales. Monteros Vóley (3°) y Tucumán de Gimnasia (6°) tendrán sus compromisos como locales en e Polideportivo del Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolas Russo".

Ciudad Voley (vigente campeón), UPCN (Recientemente ascendido y campeón de la A2), el "Naranja" y el "Lobo" se enfrentarán a todo o nada por el pase a la final de la Liga de Voleibol Argentina.

Esta tarde, desde las 16:00, Marcelo Díaz comandará las acciones de Tucumán de Gimnasia, que por primera vez llega a esta instancia. Luego a las 17:30 será el turno de Ciudad Vóley, el vigente campeón llega con el monterizo Sergio Soria entre sus titulares. Ambos equipos jugarán la primera llave semifinal

Más tardes a las 19:00 le tocará realizar las tareas de cancha al multicampeón argentino, UPCN, el más ganador de la historia, con Fabia Armoa como DT, y a las 20:30 será el turno del "Naranja" con Leonardo Patti a la cabeza.

Para recordar: los técnicos pueden decidir si los entrenamientos son a puertas cerradas o pueden recibir público.