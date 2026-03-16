sábado 26 de septiembre de 2026
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16 Mar 2026

Voley: Los cuatros mejores equipos de país entrenan esta tarde en Monteros

Los equipos sostendrán el entrenamiento previo a las semifinales. Los cuerpos técnicos de los diversos equipos definirán si es a puerta cerrada o con público.

Tucumán vive un momento historico en el voley, ya que por primera vez, dos equipos jugarán las semifinales. Monteros Vóley (3°) y Tucumán de Gimnasia (6°) tendrán sus compromisos como locales en e Polideportivo del Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolas Russo".

Ciudad Voley (vigente campeón), UPCN (Recientemente ascendido y campeón de la A2), el "Naranja" y el "Lobo" se enfrentarán a todo o nada por el pase a la final de la Liga de Voleibol Argentina.

Esta tarde, desde las 16:00, Marcelo Díaz comandará las acciones de Tucumán de Gimnasia, que por primera vez llega a esta instancia. Luego a las 17:30 será el turno de Ciudad Vóley, el vigente campeón llega con el monterizo Sergio Soria entre sus titulares. Ambos equipos jugarán la primera llave semifinal

Más tardes a las 19:00 le tocará realizar las tareas de cancha al multicampeón argentino, UPCN, el más ganador de la historia, con Fabia Armoa como DT, y a las 20:30 será el turno del "Naranja" con Leonardo Patti a la cabeza.

Para recordar: los técnicos pueden decidir si los entrenamientos son a puertas cerradas o pueden recibir público.

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