Más de $10 millones de multa a Visa por desconocer compras en la tarjeta de una consumidora de Monteros

La Dirección de Comercio Interior aplicó una multa de $10.015.145,84 a Prisma Medios de Pago, operadora del sistema tarjeta Visa, por infracciones al artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, que obliga a los proveedores a respetar las condiciones bajo las cuales brindan sus servicios.

El caso se originó tras la denuncia de María Teresita del Valle Bravo, vecina del Departamento Monteros, quien detectó consumos que nunca realizó con su tarjeta Visa. Los compras figuraban a nombre de “Desarrollos Manufact” y correspondían a tres operaciones financiadas en seis cuotas por $79.200, $39.339,96 y $18.000, que la consumidora desconoció desde el primer momento. Según consta en el expediente administrativo, la tarjeta nunca fue presentada en esas operaciones.

La usuaria efectuó reiterados reclamos al servicio de atención al cliente, entre ellos el reclamo N° 63147760 , sin obtener una solución concreta. Incluso se realizaron cambios de tarjeta en más de una oportunidad, pero los consumos continuaron apareciendo en los resúmenes.

Ante la falta de respuestas, la vecina acudió a la Dirección de Comercio Interior, iniciándose el correspondiente procedimiento administrativo. Durante el trámite del expediente, la empresa no se presentó a la audiencia de conciliación ni ejerció su derecho de defensa, motivo por el cual también se le aplicó una multa adicional por incomparecencia.

El director de Comercio Interior, Manuel Canto, destacó que la medida forma parte de una política firme de protección a los consumidores.

“Seguimos trabajando bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro Regino Amado y del subsecretario Juan Carlos Bernard, con una premisa clara: defender a los tucumanos y hacer cumplir la ley frente a cualquier empresa que vulnere los derechos de los consumidores”, afirmó.

La resolución también establece que la empresa sancionada deberá publicar la parte dispositiva del fallo en un diario de mayor circulación de la provincia, como medida accesoria prevista por la normativa vigente. Primero los tucumanos