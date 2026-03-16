Sociedad 16 Mar 2026
Lavá la ropa que hasta la siesta no lloverá
Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 30° de máxima que podría llegar al mediodía.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el estado del tiempo para esta semana. La misma estará marcada por nubosidad variable y lluvias aisladas, en especial para las tarde y noches de cada jornada.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 30° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad es de 15 km.