Lavá la ropa que hasta la siesta no lloverá

El Servicio Meteorológico Nacional informa el estado del tiempo para esta semana. La misma estará marcada por nubosidad variable y lluvias aisladas, en especial para las tarde y noches de cada jornada.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 30° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad es de 15 km.