lunes 16 de marzo de 2026
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16 Mar 2026

Lavá la ropa que hasta la siesta no lloverá

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 30° de máxima que podría llegar al mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional informa el estado del tiempo para esta semana. La misma estará marcada por nubosidad variable y lluvias aisladas, en especial para las tarde y noches de cada jornada.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 30° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad es de 15 km.

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La semana será con temperaturas templadas, humedad alta y lluvias aisladas