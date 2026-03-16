Jaldo afirmó que Tucumán invirtió tres veces más que los fondos enviados por la Nación

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al envío de fondos nacionales a Tucumán en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y explicó cómo la Provincia utilizó esos recursos en el marco de las obras de prevención hídrica. Lo hizo durante una conferencia de prensa en la que también detalló las inversiones realizadas durante 2025 para reducir el impacto de las lluvias en distintas localidades.

En ese sentido, el mandatario aclaró el origen de esos recursos y su naturaleza: “Los ATN, los aportes del tesoro nacional, son primero recursos de la Provincia que, si bien los retiene la Nación y es facultad de la Nación distribuirlos, son recursos que por ley le corresponden a Tucumán”.

Luego, el gobernador contextualizó el uso de esos fondos y detalló que la Provincia ejecutó inversiones superiores a las transferencias recibidas. “Hemos venido trabajando con equipos viales en todos los ríos, no solo invirtiendo esa plata, sino tres veces más que ese monto a través del Programa Independencia del Ministerio del Interior, a través de Obras Públicas, teniendo todos los equipos viales canalizando ríos, haciendo defensas y limpiando canales”.

Jaldo explicó que los trabajos preventivos resultaron determinantes para mitigar el impacto de las intensas precipitaciones registradas en el sur de la provincia. En ese marco, destacó la intervención realizada en distintas localidades: “Eso que mandó la Nación es apenas un diez por ciento de lo que nosotros venimos invirtiendo durante el año 2025 en la provincia de Tucumán, en materia de trabajos en los ríos y en los canales”.

El mandatario también señaló que las obras permitieron evitar anegamientos en varias zonas durante los episodios de lluvias extremas. Al referirse a los casos de Alpachiri y El Molino, remarcó: “En Alpachiri cayeron mil milímetros. Teníamos dos retroexcavadoras y una topadora trabajando. Alpachiri no se inundó. Tampoco se inundó El Molino”.

Finalmente, el gobernador explicó cómo se constituye el fondo de ATN y planteó que la Provincia aún tiene recursos pendientes de transferencia. En ese sentido, indicó: “Esa plata que manda la Nación es plata de las provincias, es plata que por ley nos corresponde. La Nación nos descuenta el uno por ciento a cada provincia para formar el fondo de los ATN. A Tucumán le mandaron algo de treinta mil millones de pesos, gestionados por este gobernador. Pero Tucumán tiene mucho más que esa plata para cobrar de 2024 y en 2025 que no se transfirieron a la provincia”.

De esta manera, el titular del Poder Ejecutivo provincial puso en valor las inversiones realizadas en infraestructura hídrica y subrayó la importancia de las obras preventivas para proteger a las comunidades ante fenómenos climáticos de gran intensidad.