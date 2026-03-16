El Gobierno provincial y ATEP alcanzaron un acuerdo salarial para docentes

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes la firma de un acuerdo salarial con la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), representada por su secretario general, Hugo Brito.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Economía, Daniel Abad; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. También participaron la secretaria adjunta de ATEP, Nora Yenad, y el secretario gremial, Leonardo Sánchez.

Tras la firma del acta, el Gobernador agradeció en su discurso a la docencia por su esfuerzo. "Vienen trabajando, educando, estando a la par de los chicos, escuchando a los padres, atendiendo las cuestiones gremiales", dijo.

En ese sentido, Jaldo afirmó que "los docentes en Tucumán duermen tranquilos porque se acuestan siendo trabajadores y se levantan siendo trabajadores. Queremos que los docentes se consoliden y que sigamos creciendo"A su turno, el ministro Amado destacó que se trata de la octava recomposición salarial concretada durante la actual gestión provincial y subrayó el proceso de diálogo sostenido con el sector docente.

“Hemos llegado a esta instancia después de muchas conversaciones, algunas propuestas y contrapropuestas, pero definitivamente hoy firmamos junto al gremio de ATEP con Hugo Brito como secretario general de esta agrupación docente”, señaló el funcionario.

Amado remarcó además que la firma del acuerdo coincide "con la asunción de la Junta de Clasificación, que después de 20 años se ha normalizado". "Las cuatro juntas en la provincia dan participación de los gremios que han intervenido en las elecciones oportunamente y hoy están sus representantes junto a quienes representan al Gobierno de la provincia, democratizando la educación, una decisión del gobernador”, afirmó.

En relación con la política salarial, el ministro explicó que el acuerdo se alcanzó en un contexto complejo desde el punto de vista de los recursos. “Esta es la octava recomposición en lo que va de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. No ha sido fácil porque hay que entender la posición y la necesidad de los docentes, pero también los recursos que ingresan a la provincia”, indicó.

En ese sentido, señaló que la Provincia debió afrontar la eliminación de algunos fondos nacionales vinculados al sistema educativo. “Desgraciadamente nos han quitado el incentivo docente de la Nación y también conectividad, pero el Gobierno de la provincia nunca dejó de pagar lo que correspondía”, sostuvo.

El funcionario explicó que el nuevo acuerdo incorpora ítems específicos para el sector docente. “Hoy se suman algunos ítems que son exclusivamente de la docencia y eso hace que podamos firmar el acta y también asegurar la continuidad en el trabajo”, expresó.

Por último, Amado destacó: “Tucumán tiene actividad dentro de las escuelas, excepto en los lugares donde hubo problemas con el tiempo y el clima, que lo estamos solucionando de a poco trabajando todos en equipo con los distintos ministerios. Estamos felices de que los chicos estén en el aula y los docentes enseñando”.

Por su parte, el secretario general de ATEP, Hugo Brito, valoró el acuerdo alcanzado tras las negociaciones con el Ejecutivo provincial: “Hemos logrado un acercamiento con el Gobierno en cuanto al tema salarial. Esto quiere decir que nosotros no hemos renunciado, bajo ningún punto de vista, a conseguir lo que todos los docentes anhelan, que es estar mínimamente en lo que cuesta hoy una canasta básica”, expresó.

El dirigente gremial destacó además que las conversaciones se desarrollaron en un contexto complejo. “La verdad que ha sido arduo todo. El congreso ha debatido permanentemente y hemos llegado, como te decía, a este acercamiento”, señaló.

Brito explicó que el acuerdo no se limita únicamente a lo salarial, sino que también contempla mejoras vinculadas a la carrera docente. “Es un acuerdo que no solo contempla el tema salarial, sino también muchos otros puntos que hacen a la profesión docente y a la mejora en cuanto a la carrera de los colegas”, afirmó.

En ese marco, destacó uno de los puntos incorporados al acta: “Uno de esos puntos es el pago por el título, que lo veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo y, en esta oportunidad, fue un punto que posibilitó llegar a este acercamiento que hemos logrado”.

Finalmente, indicó que continuarán las instancias de diálogo con el Gobierno provincial para abordar otros temas pendientes. “Todavía quedan muchos otros temas que los vamos a seguir reclamando y discutiendo con el Gobierno. Han quedado las puertas abiertas para seguir en este tema de discusión y de trato de todo lo que falta”, concluyó.