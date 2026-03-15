La semana será con temperaturas templadas, humedad alta y lluvias aisladas

El pronóstico del tiempo para Tucumán indica una semana con clima inestable, lluvias aisladas y temperaturas entre 19 y 30 grados. Ya no rige el alerta por tormentas emitido en días anteriores.

El tiempo en Tucumán se mantendrá con condiciones variables durante los próximos días, con temperaturas templadas, alta humedad y la posibilidad de lluvias aisladas en distintos momentos de la semana. El panorama responde a un patrón típico de marzo, con alternancia entre períodos de nubosidad, chaparrones y jornadas más estables. Según el pronóstico actualizado, ya no rige el alerta por tormentas que había sido emitido días atrás.

Para este domingo se espera una jornada mayormente nublada, aunque con algunos momentos de sol. No se descarta la presencia de lloviznas aisladas durante el día. La temperatura máxima se ubicará cerca de los 26 grados, mientras que la mínima rondará los 19 grados, con un ambiente húmedo que se mantendrá durante gran parte de la jornada.

El lunes continuará la inestabilidad climática. Se prevén chaparrones y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde o la noche. Las temperaturas volverán a subir y la máxima podría alcanzar los 29 grados, con una mínima cercana a los 21 grados, lo que generará un clima más pesado y con sensación de humedad elevada.

El martes presentará una mejora relativa en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, con menor probabilidad de precipitaciones y temperaturas similares a las del lunes. Las máximas continuarán cerca de los 29 grados, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 21 grados.

Para el miércoles volverían las condiciones más inestables. Se esperan lluvias y posibles tormentas que podrían provocar un leve descenso de la temperatura máxima, que se ubicaría entre los 24 y 26 grados.

El jueves el tiempo tenderá nuevamente a mejorar. El cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas volverán a ubicarse entre los 27 y 29 grados, con un ambiente cálido y húmedo característico de esta época del año.

Finalmente, el viernes aparece como una de las jornadas más estables de la semana. Se prevé cielo mayormente despejado o con nubosidad variable y temperaturas que podrían llegar a los 30 grados, con mínimas cercanas a los 20 grados.

En términos generales, la semana en Tucumán estará marcada por temperaturas templadas a cálidas, noches húmedas y episodios intermitentes de lluvias, una dinámica habitual para esta etapa del verano tardío en el norte argentino.