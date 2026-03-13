Rally MTB Quebrada del Portugués: la competencia monteriza que busca su lugar en el calendario provincial
Los preparativos para la cuarta edición ya comenzaron. Conocé detalles de la cronoescalada y cómo inscribirte.
[La competencia atraviesa el Departamento Monteros]
El Rally de Mountain Bike Quebrada del Portugués se desarrollará por cuarta vez en Monteros. La competencia busca consolidarse dentro del calendario de carreras en Tucumán. Se disputará el próximo 3 de mayo y volverá a reunir a ciclistas de distintos puntos de la provincia. El evento es organizado por la Asociación de Ciclismo de Monteros (ACIMONT) y nació con la intención de promover más la práctica del ciclismo en el Departamento, aprovechando los caminos rurales y los paisajes que conectan la ciudad con la zona de montaña. Al igual que el año pasado, la competencia habilita la participación en bicicletas convencionales de MTB, eBikes y Gravel.
La competencia tuvo su primera edición en 2023 y desde entonces suma participantes. Esta cronoescalada propone un recorrido exigente que combina caminos rurales, sectores de transición y un ascenso hacia la zona de La Toma de Los Reales, en plena montaña a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Este formato punto a punto se transformó en uno de los atractivos de la prueba, ya que permite disfrutar de distintos paisajes a lo largo del trayecto, atravesando sendas, caminos consolidados y un ascenso marcado desde la mitad del recorrido.
Para esta nueva edición, la expectativa de los organizadores es fortalecer más la competencia y continuar posicionando el evento, de cara a la 5ta edición del año próximo. Además buscan ampliar la actividad sumando oficialmente al trail running entre las disciplinas participativas.
En las ediciones anteriores, el evento convocó a cientos de bikers de diferentes localidades, quienes participaron en distintas categorías competitivas y promocionales. Recorriendo más de 45km y 22km respectivamente. Las inscripciones ya están habilitadas y durante marzo tendrán un descuento especial de 30%. Nuevamente, la largada (45k) será en el Gimnasio Municipal de Monteros y en la Plaza de Capitán Cáceres (22k).
De esta manera, el próximo 3 de mayo, Monteros volverá a ser escenario de una jornada deportiva que combinará desafío, naturaleza y pasión por recorrerla.