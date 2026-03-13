Rally MTB Quebrada del Portugués: la competencia monteriza que busca su lugar en el calendario provincial

El Rally de Mountain Bike Quebrada del Portugués se desarrollará por cuarta vez en Monteros. La competencia busca consolidarse dentro del calendario de carreras en Tucumán. Se disputará el próximo 3 de mayo y volverá a reunir a ciclistas de distintos puntos de la provincia. El evento es organizado por la Asociación de Ciclismo de Monteros (ACIMONT) y nació con la intención de promover más la práctica del ciclismo en el Departamento, aprovechando los caminos rurales y los paisajes que conectan la ciudad con la zona de montaña. Al igual que el año pasado, la competencia habilita la participación en bicicletas convencionales de MTB, eBikes y Gravel.

La competencia tuvo su primera edición en 2023 y desde entonces suma participantes. Esta cronoescalada propone un recorrido exigente que combina caminos rurales, sectores de transición y un ascenso hacia la zona de La Toma de Los Reales, en plena montaña a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Este formato punto a punto se transformó en uno de los atractivos de la prueba, ya que permite disfrutar de distintos paisajes a lo largo del trayecto, atravesando sendas, caminos consolidados y un ascenso marcado desde la mitad del recorrido.

La largada para las categorías de 45km será nuevamente en el Gimnasio Municipal.

Para esta nueva edición, la expectativa de los organizadores es fortalecer más la competencia y continuar posicionando el evento, de cara a la 5ta edición del año próximo. Además buscan ampliar la actividad sumando oficialmente al trail running entre las disciplinas participativas.

En las ediciones anteriores, el evento convocó a cientos de bikers de diferentes localidades, quienes participaron en distintas categorías competitivas y promocionales. Recorriendo más de 45km y 22km respectivamente. Las inscripciones ya están habilitadas y durante marzo tendrán un descuento especial de 30%. Nuevamente, la largada (45k) será en el Gimnasio Municipal de Monteros y en la Plaza de Capitán Cáceres (22k).

De esta manera, el próximo 3 de mayo, Monteros volverá a ser escenario de una jornada deportiva que combinará desafío, naturaleza y pasión por recorrerla.