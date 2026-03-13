Las jornadas seguirán inestables en el sur tucumano

El Servicio Meteorológico Nacional informó el estado actualizado del tiempo para el departamento Monteros y el sur de la provincia. Se registra un aumento de temperatura en el viernes y las lluvias seguirán presentes. Con algunos momentos de sol.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 89%. El viento corre del este a 4 km/h y la visibilidad es de 8 km.