Monteros se mantiene bajo control pese a las lluvias: el municipio trabaja en asistencia y prevención

Las lluvias del verano continúan en Tucumán y varios departamento han sufrido de manera drámatica los temporales ocurridos desde principio de año. Localidades del sur se vieron afectadas en gran magnitud, entre ellas La Madrid, que nuevamente quedó bajo el agua.

En Monteros, las últimas tormentas dejaron calles anegadas, postes y arboles caídos, pero la situación esta controlada. Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Diego Ruiz Elías, explicó a MONTERIZOS que las tareas de limpieza y mantenimiento ejecutadas antes de la temporada de lluvias están dando resultados positivos. “Todo está tranquilo y controlado. El trabajo previo a las lluvias de 2025 hoy se ve reflejado. Se realizó en tiempo y forma la limpieza de más de siete mil metros de canales, además del arroyo El Tejar y de los ríos que rodean la ciudad”, indicó.

Actualmente, personal de Servicios Públicos junto al área de Desarrollo Social se encuentra recorriendo distintos sectores de la ciudad para asistir a vecinos que presentan inconvenientes en desagües domiciliarios, cañerías, patios y cámaras de agua a raíz de las precipitaciones registradas en las últimas jornadas.

Al mismo tiempo, el funcionarió indicó que se mantiene un operativo preventivo en el sector del río Pueblo Viejo, a la altura de la Ruta Provincial 325. Allí trabajan de manera conjunta Vialidad y el municipio con el objetivo de resguardar la estructura del puente y garantizar la seguridad de la circulación vehicular en esa zona.

Las autoridades señalaron que continúan monitoreando el comportamiento de los cursos de agua, que están en un 50% al 60% del caudal de agua.

Por último, Ruiz Elías comentó que "los equipos municipales permanecen en alerta ante cualquier eventualidad climática que pudiera registrarse en las próximas horas".