Fecha límite para retirar los boletos para jubilados

Hasta el 31 de marzo, los jubilados de Monteros podrán acceder al beneficio del Boleto Gratuito, retirando sus pases en el CIC de Máxima, ubicado en Ayacucho 898, en el horario de 8 a 13 horas.

El programa contempla a las empresas Exprebus, Tesa, Santa Lucía y Monteros Bus, garantizando que los adultos mayores puedan trasladarse sin costo en las principales líneas de transporte de la ciudad. La iniciativa busca acompañar a la población de la tercera edad, facilitando su movilidad y promoviendo la inclusión social.

La entrega de boletos está a cargo de la Coordinación de la Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud del HCD Monteros, en articulación con el Municipio de Monteros. Se recomienda a los beneficiarios concurrir con su documentación personal para acceder al pase y aprovechar este beneficio durante todo el mes.