Extienden el plazo de inscripción en las Juntas de Clasificación por condiciones climáticas

Este 12 de marzo, el Ministerio de Educación de Tucumán informó que se amplió, por única vez, el período de inscripción y reinscripción para las Juntas de Clasificación correspondientes al ciclo lectivo 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0501/5 (MEd), firmada este jueves.

La decisión responde a las dificultades que numerosos aspirantes enfrentaron para completar el trámite en el plazo original, que vencía el 12 de marzo, debido a la situación climática que afectó a gran parte de la provincia.

La extensión alcanza a las Juntas de Clasificación de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional de Jóvenes y Adultos, así como a Educación Superior, Especial y Artística y Organismos de Apoyo.

El nuevo plazo fijado por la cartera educativa establece que las inscripciones y reinscripciones podrán realizarse hasta las 18:00 horas del día 26 de marzo de 2026.