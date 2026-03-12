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12 Mar 2026

Extienden el plazo de inscripción en las Juntas de Clasificación por condiciones climáticas

La decisión responde a las dificultades que numerosos aspirantes enfrentaron debido a la situación climática que afecta a gran parte de la provincia.

Este 12 de marzo, el Ministerio de Educación de Tucumán informó que se amplió, por única vez, el período de inscripción y reinscripción para las Juntas de Clasificación correspondientes al ciclo lectivo 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0501/5 (MEd), firmada este jueves.

La decisión responde a las dificultades que numerosos aspirantes enfrentaron para completar el trámite en el plazo original, que vencía el 12 de marzo, debido a la situación climática que afectó a gran parte de la provincia.

La extensión alcanza a las Juntas de Clasificación de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional de Jóvenes y Adultos, así como a Educación Superior, Especial y Artística y Organismos de Apoyo.

El nuevo plazo fijado por la cartera educativa establece que las inscripciones y reinscripciones podrán realizarse hasta las 18:00 horas del día 26 de marzo de 2026.

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