El tiempo seguirá inestable y la humedad elevada

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas seguirán con lluvias dispersas, aunque las probabilidades se redujeron a un 40%. El domingo llegaría un breve alivio de cielo parcialmente nubladas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del norte a 4 km/h y la visibilidad es de 5 km