¡Aleluya! Febo asoma: ¿Hace cuanto no salía el sol en Monteros?

Tucumán atraviesa un temporal de lluvias desde hace más 10 días. Si bien, el Servicio Meteorológico advierte que las presipitaciones continuarán, en el mediodía de este jueves los monterizos pudieron volver a ver el sol, la pregunta es ¿Por cuánto tiempo?

Las intensas precipitaciones han provocado anegamientos, cortes de caminos y trabajos de emergencia en varias localidades del departamento Monteros, todo el sur y el este de la provincia, donde comunas y municipios coordinan acciones para mitigar los efectos de las inundaciones.

Por ahora, el sol trae un alivio en la ciudad y se aprovecha salir para hacer compras con la lluvia que da una tregua, para que el agua estancada logre bajar un poco.