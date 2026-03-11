Sociedad 11 Mar 2026
Las condiciones del tiempo no mejorarán hasta el viernes
Las siguientes: 19° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que no hay cambios en las condiciones climáticas dentro de las próximas 72 horas. Las lluvias no disminuyen. La humedad se mantiene próxima al 100%.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 100%. El viento corre del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.