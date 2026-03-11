La insólita justificación de Adorni:“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”:

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que su esposa viajó junto a la comitiva del presidente Javier Milei a Nueva York en el avión presidencial, luego de que surgieran cuestionamientos desde la oposición por el posible uso de recursos del Estado para trasladar a familiares de funcionarios.

El funcionario explicó que su esposa, Bettina Angeletti, había comprado originalmente un pasaje para viajar por su cuenta, pero que tras un cambio en la agenda presidencial se le ofreció la posibilidad de trasladarse en el mismo vuelo oficial. Según detalló, el pasaje que había adquirido tenía un valor de 5.345 dólares y había sido comprado el 26 de febrero.

“Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo. Pagó su pasaje y, después del cambio de agenda, Presidencia la invitó a subirse conmigo, si no no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado”, afirmó Adorni en declaraciones televisivas.

El jefe de Gabinete también sostuvo que tanto él como su esposa se hicieron cargo de los gastos personales durante el viaje, incluidos los viáticos de comida y movilidad. “Yo quería que mi esposa me acompañe. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que estuviera conmigo”, agregó.

La información tomó estado público luego de que el medio Radio Jai difundiera imágenes de la visita de la comitiva presidencial a la tumba del Rebbe de Lubavitch, Mendel Schneerson, en Queens. En las fotografías se observa a Adorni junto a su esposa, quien no ocupa ningún cargo dentro del gobierno.

Desde el entorno del funcionario señalaron que Angeletti se encontraba en Estados Unidos para participar de un congreso vinculado al coaching ontológico, actividad profesional a la que se dedica.

El episodio generó cuestionamientos en sectores de la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón anunció a través de la red social X que presentó un pedido de informes para esclarecer la situación. “Queremos saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en la comitiva y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades o conflictos de intereses”, expresó.

Mientras tanto, el Gobierno defendió el viaje y sostuvo que no implicó ningún gasto adicional para el Estado. Adorni, por su parte, confirmó que el regreso al país se realizará en un vuelo comercial junto a su esposa.