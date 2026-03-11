Jaldo recorrió La Madrid y supervisó la asistencia a las familias afectadas por la inundación

El Gobernador visitó la localidad del sur tucumano tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en Tucumán y provincias vecinas y confirmó el despliegue de operativos de salud, asistencia social, obras públicas y seguridad.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en compañía de funcionarios el Gabinete provincial, visitó pasado el mediodía la localidad de La Madrid, afectada por una inundación causada por el desborde del río Marapa, que alcanzó niveles históricos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en Tucumán y en provincias vecinas.

Jaldo explicó: “venimos personalmente a solidarizarnos con todas las localidades que están sufriendo inundaciones en todo el territorio provincial. Y en este caso particular, en La Madrid, también hemos pasado por pueblos del departamento de Simoca, donde está todavía cruzando mucha agua por la ruta 157" y añadió: "Agradecerle a todo el equipo del gobierno, que todos los ministerios, desde el primer día, antes que entró una gota de agua a La Madrid. Tanto el área del Ministerio del Interior, como el área de Seguridad, el área de Salud y Acción Social, conjuntamente con la Comuna, muchos vecinos, organizaciones intermedias y muchos tucumanos solidarias, han estado y están acompañando este flagelo de las inundaciones que estamos viviendo en La Madrid como en gran parte del territorio de la provincia de Tucumán".

Durante la recorrida, el mandatario explicó la situación hídrica que afectó a distintas zonas del territorio provincial. En ese sentido, expresó: “tengo el promedio del Servicio Meteorológico de la Estación Experimental –Obispo Colombres- de los milímetros de lluvia y la verdad que tenemos zonas como Alpachiri y El Molino que han caído mil milímetros desde diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo. Y el promedio de la provincia es de casi 800 milímetros. En una provincia donde el promedio anual generalmente es 1.500 milímetros al año. Y en los primeros cuatro meses ya llevamos casi el 70% de lo que suele llover normalmente en la provincia de Tucumán”.

El Gobernador también detalló el impacto que provocó el volumen de agua acumulado en ríos y diques de la región. “Para que los tucumanos dimensionen la gravedad de lo que estamos viviendo, tenemos el dique de El Cadillal a pleno porque los ríos del norte de la provincia y del sur de Salta vienen con mucho caudal. Tenemos el dique Escaba erogando agua por el vertedero. Quiere decir que están prácticamente a los niveles máximos y eso es lo que viene perjudicando fundamentalmente a La Madrid, además lo que se suma de las lluvias de las provincias vecinas. De Catamarca a través del río San Francisco que llega acá. Del sur de Salta a través del río Salí que llega a El Cadillal. Es decir, tenemos ríos, diques y banquinas llenas de agua”.

En esa línea, sostuvo que la saturación del suelo agravó la situación. “los meses que vienen lloviendo y los milímetros que han caído han saturado las napas. Milímetro que cae milímetro que corre. Más que nunca hay que estar a la par de la gente juntos, tratando de ir viendo cómo se va desarrollando en cada lugar porque en todas las zonas si bien se han producido anegamientos, se han producido inundaciones, pero no en todas han sido de las mismas envergaduras”.

Jaldo indicó que el Gobierno provincial dispuso un operativo de asistencia en diferentes áreas. “La asistencia no va a faltar en ningún lugar de la provincia. Lo primero que tenemos que hablar es de la salud. El Sistema Provincial de Salud tiene los trailers aquí también. Está atendiendo no sólo en los diferentes CAPS, los centros sanitarios de salud en el interior de la provincia, sino también dentro de nuestros hospitales cabeceras en las grandes ciudades porque los más apreciable que tiene el ser humano es la salud y es la vida”.

El mandatario agregó: “también de la misma manera acción social que a la gente no le falte alimento, que tenga lo indispensable que debe tener el ser humano para vivir como es una muy buena alimentación y sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros ancianos. A través de la acción social del Ministerio de Desarrollo no va a faltar ningún tipo de asistencia en ese sentido”.

Asimismo, explicó que el Ministerio de Obras Públicas intervino con maquinaria para facilitar el escurrimiento del agua. “Hoy están las máquinas trabajando. Obras Públicas está presente. Muchas decisiones que se toman, se la toman conjuntamente con los vecinos, como el hecho de los cortes de la ruta que sabemos lo que significa el corte de una ruta provincial o nacional pero más importante es la calidad de vida de la gente. Si se ha tenido que cortar la ruta para que el agua baje más rápido se ha tomado la decisión”.

El Gobernador también informó que mantuvo una comunicación con autoridades nacionales. “Sí me llamó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, preguntándome cuál era la situación de la provincia de Tucumán y dijo que, a través de la ministra de Desarrollo Social, Sandra Petovello, se ponían a disposición. Yo lo puse en contacto con nuestro Ministro de Desarrollo de Acción Social, Federico Masso. Están ellos en contacto”.

“Destaco el llamado de Diego Santilli y la predisposición de Petovello que está en conversaciones y si han llamado están predispuestos a ayudar a la provincia de Tucumán”, razonó.

En relación con la asistencia a los vecinos afectados, Jaldo indicó que el relevamiento se realizó a través de las áreas que integran el Comité de Emergencia. “Ese relevamiento lo está llevando el equipo que tenemos a través del Ministerio del Interior conjuntamente con la acción que viene desplegando Salud y también con la colaboración de Defensa Civil”.

Por último, el Gobernador afirmó que permanecerá en la zona para acompañar a los vecinos y supervisar las tareas del operativo provincial. “Nos vamos a quedar a acompañar a la gente a acompañar a cada uno de los vecinos vamos a acompañar también a la gente, a los funcionarios y al personal que depende de los diferentes ministerios”.

También señaló que las autoridades realizaron tareas de monitoreo preventivo en los días previos al desborde del río. “Es decir, permanentemente hemos venido monitoreando este río Marapa. Hemos puesto gente que vaya viendo cómo iba aumentando y es que por eso que se avisó con anticipación”.

En ese sentido, indicó que la Policía de Tucumán reforzó la presencia en la zona para resguardar las viviendas afectadas. “La Policía tiene una muy buena presencia en todos los lugares. Hay una presencia muy fuerte en materia de seguridad y por supuesto que aquí en La Madrid vamos a reforzar todo lo que sea necesario”.