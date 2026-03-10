Tucumán bajo alerta naranja por tormentas severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja por tormentas para este miércoles en Tucumán, en medio del fuerte temporal que afecta a la provincia desde hace varios días y que ya provocó serios daños en distintos puntos del territorio.

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas jornadas generaron inundaciones, anegamientos, cortes de rutas y complicaciones en la infraestructura, lo que incluso dejó a algunas localidades aisladas y obligó a evacuar a familias en las zonas más afectadas.

Frente a este escenario, el Gobierno de Tucumán resolvió suspender las clases en toda la provincia, incluyendo el Gran San Miguel de Tucumán, como medida preventiva para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

De acuerdo al informe del SMN, el nivel naranja de alerta indica la posibilidad de tormentas fuertes o severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Mientras tanto, las autoridades provinciales mantienen un monitoreo permanente de la situación en los distintos departamentos y continúan desplegando operativos de asistencia y prevención para acompañar a las familias afectadas por el temporal.