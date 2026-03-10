La humedad al 100% y las lluvias no paran

El Servicio Meteorológico Nacional informa que Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla. Las condiciones climáticas no cambiaron y seguirá el tiempo inestable, húmedo y las marcas térmicas dentro de los 20°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 100%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.