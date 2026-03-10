sábado 14 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1420Blue: $1415Bolsa: $1427.2CCL: $1472.6Mayorista: $1400Cripto: $1477.1Tarjeta: $1846
10 Mar 2026

La humedad al 100% y las lluvias no paran

El Servicio Meteorológico Nacional informa que Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla. Las condiciones climáticas no cambiaron y seguirá el tiempo inestable, húmedo y las marcas térmicas dentro de los 20°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 100%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Dramático rescate en la Ruta 307: un camionero quedó atrapado en un precipicio y fue salvado tras ocho horas de trabajo

Rally MTB Quebrada del Portugués: la competencia monteriza que busca su lugar en el calendario provincial

El Gobierno coordina acciones para restablecer servicios y reconstruir la localidad

🔥 tendencia

Allanamientos positivos en la investigación por la muerte del hombre que fue incendiado

A la cárcel: 4 meses de prisión para sujeto que atacó al diputado Pelli en La Madrid

Randeras monterizas ofrecerán un taller de la técnica ancestral en la capital tucumana