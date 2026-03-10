El peor pronóstico para Tucumán: advierten que las próximas 12 horas serán críticas por las lluvias

El fuerte temporal que afecta a Tucumán desde hace varios días podría atravesar sus horas más delicadas. El profesor Cristofer Brito, del Observatorio Tucumán vinculado al Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que las próximas 12 horas serán críticas debido a la continuidad de lluvias intensas en gran parte de la provincia.

Según explicó el especialista, las precipitaciones persistirán al menos hasta el mediodía del miércoles 11 de marzo, lo que mantendrá elevados los caudales de varios ríos y aumentará el riesgo de desbordes, especialmente en sectores bajos y zonas que ya se encuentran anegadas.

Brito indicó que recién desde el mediodía del miércoles las lluvias comenzarían a disminuir su intensidad, aunque el ambiente seguirá inestable. Esto podría traer un leve alivio a las localidades más afectadas por las inundaciones registradas en los últimos días.

El especialista también señaló que el actual ciclo de lluvias abundantes que atraviesa la provincia podría comenzar a interrumpirse recién entre el 18 y el 19 de marzo, cuando se espera el ingreso de un frente frío que permitiría desplazar la humedad acumulada en la región.

Acumulados históricos de lluvia

Durante las últimas 24 horas se registraron intensas lluvias y tormentas en gran parte del territorio tucumano, con acumulados que en algunos sectores ya superan los 150 milímetros.

Estas precipitaciones se suman a las lluvias persistentes que afectan a la provincia desde mediados de enero. Según explicó Brito, en amplias zonas de la llanura tucumana ya se alcanzó prácticamente el total de lluvia que normalmente cae en todo un año, estimado entre 1.000 y 1.400 milímetros.

El escenario mantiene en alerta a autoridades y organismos de emergencia, que continúan monitoreando la situación de ríos, rutas y zonas inundables en distintos puntos de la provincia.