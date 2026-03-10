jueves 12 de marzo de 2026
Monterizos
10 Mar 2026

Cronograma de pago en marzo de las Pensiones no contributivas

La Anses inició los pagos a titulares de pensiones no contributivas en marzo de 2026 con aumento del 2,88%. Además, ellos perciben el bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el cronograma de pagos de Pensiones no Contributivas (PNC) correspondiente a marzo de 2026. Este mes, los haberes recibieron un aumento del 2,88% aplicado por la movilidad previsional. Además, sus titulares siguen cobrando el bono de $70.000.

Los montos de las Pensiones no Contributivas están vinculados a la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por esta razón, se actualizaron con la Resolución 38/2026 de Anses.

Además, el refuerzo extraordinario de $70.000 fue confirmado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 109/2026.

Cronograma de pagos de Pensiones no Contributivas en marzo de 2026

El calendario de pagos de Anses se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • Lunes 9 de marzo de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 10 de marzo de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 11 de marzo de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 12 de marzo de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 13 de marzo de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Desde el día de la fecha, los beneficiarios de Pensiones no Contributivas pueden consultar el detalle de su liquidación ingresando a Mi Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Montos pagados por Anses en marzo de 2026

Con el aumento aplicado este mes, los valores que paga Anses a los titulares de Pensiones no Contributivas son los siguientes:

  • Por discapacidad o por vejez: $258.720,62 de haber. Con el bono de $70.000, el total a cobrar es de $328.720,62.
  • Madres de siete hijos: $369.600,88 de haber. Sumado el bono, el ingreso total asciende a $439.600,88.

En el caso de las titulares de las pensiones no contributivas para madres de siete hijos, además del haber y el bono también pueden cobrar la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad o con discapacidad a su cargo. Este subsidio alimentario es otorgado por el Ministerio de Capital Humano y se acredita automáticamente mediante un cruce de datos con Anses.

