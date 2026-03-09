Un hombre fue aprehendido luego de apuñalar a otro en Tafí del Valle

Un hombre de 59 años fue aprehendido este domingo en Tafí del Valle acusado de haber atacado con un cuchillo a un joven de 29 años. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de Tafí del Valle tras ser alertados sobre un episodio de violencia ocurrido en la avenida Presidente Perón sin número, en la villa turística.

De acuerdo con la información policial, los uniformados llegaron rápidamente al lugar del hecho y lograron reducir y aprehender al sospechoso. Durante el operativo también secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado para agredir a la víctima.

El joven herido recibió asistencia médica en un hospital de la zona y posteriormente radicó la denuncia correspondiente. A partir de ello, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

Desde la Fiscalía se dispuso que el acusado continúe arrestado mientras avanza la investigación judicial, además del secuestro del arma blanca en el marco de una causa abierta por lesiones con arma blanca.

El procedimiento fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Oeste, comisario general Marcos Goane.