Temporal en el sur tucumano: inundaciones y rutas cortadas

La gran cantidad de agua caída generó anegamientos, caminos intransitables y complicaciones para cientos de vecinos que permanecen en alerta ante la persistencia del mal tiempo.

Uno de los casos más impactantes se registró en Las Cejas, departamento Cruz Alta. Allí, el ingreso a la Escuela Agrotécnica Soldado Cajal quedó completamente inundado. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el predio cubierto por el agua y animales prácticamente tapados por la creciente, en una escena que refleja la magnitud del temporal.

Vecinos de la zona señalaron que el nivel del agua subió rápidamente durante la madrugada, afectando no solo el acceso al establecimiento educativo sino también áreas productivas cercanas. La preocupación crece por las posibles pérdidas materiales y el impacto en la actividad rural.

La situación también golpea la infraestructura vial. El tránsito permanece interrumpido en la Ruta Provincial 334, en el tramo que une La Cocha con Taco Ralo. A la altura de El Palancho, la acumulación de agua sobre la calzada impide la circulación vehicular y complica a quienes necesitan desplazarse por razones laborales o de salud.

Conductores que intentaron atravesar el sector debieron retroceder ante la imposibilidad de avanzar, mientras que pobladores advierten que la zona suele presentar este tipo de inconvenientes cada vez que se registran lluvias intensas.

Habitantes de las localidades afectadas denunciaron que, hasta el momento, no se habría observado la presencia de autoridades comunales ni equipos técnicos evaluando la situación. “Necesitamos que alguien venga a ver lo que está pasando”, expresaron vecinos, quienes reclaman asistencia urgente y medidas preventivas.

El malestar se centra en la falta de respuestas inmediatas ante un fenómeno climático que, según sostienen, no es aislado sino recurrente en temporadas de lluvias abundantes.

Un patrón climático que se repite

El sur tucumano viene registrando episodios de precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, lo que genera saturación del suelo, desbordes de canales y acumulación de agua en rutas y zonas bajas. La combinación de infraestructura limitada y lluvias persistentes expone vulnerabilidades estructurales en distintas localidades.

Mientras tanto, el pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad podrían continuar, lo que mantiene en alerta a las comunidades afectadas. La atención ahora está puesta en la evolución del clima y en la eventual respuesta de las autoridades para mitigar el impacto del temporal.

El sur de la provincia atraviesa horas críticas, con vecinos que esperan soluciones concretas frente a un escenario que, cada año, vuelve a repetirse.