¿No se seca tu ropa? Y encima lloverá toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la segunda semana de marzo estará atravesada por lluvias permanentes. Las marcas térmicas se mantendrán por debajo d elos 26°. Pero no hay señales de presencia del sol en el cielo tucumano.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 98%. El viento corre del este a 8 km/h y la visibilidad es de 4 km.