Monteros Vóley venció a River y hoy habrá tercer partido

Monteros Vóley respondió con carácter y autoridad. En la madrugada, el conjunto monterizo venció a River Plate por 3-0 con parciales de 26-24, 27-25 y 25-17, igualó la serie de cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina y estiró la definición a un tercer y decisivo partido para esta noche a las 21:00.

El Polideportivo Municipal “Prof. José Nicolás Russo” fue escenario de una noche intensa, con un equipo local que mostró concentración en los momentos clave y una solidez colectiva que marcó la diferencia.

Los dos primeros parciales fueron parejos. Monteros supo sostener la presión en cierres ajustados, imponiéndose 26-24 y 27-25 en tramos donde cada error podía costar el set. Allí apareció la experiencia, la paciencia en la construcción del punto y la contundencia en ataque.

Ya en el tercer set, el “Naranja” mostró su mejor versión. Con mayor fluidez en el juego, quebró la resistencia millonaria y cerró el parcial 25-17 para desatar la fiesta en las tribunas.

Nahuel Rojas fue nuevamente el hombre determinante de la noche. El punta sumó 19 puntos y se convirtió en el máximo anotador del partido, confirmando su peso ofensivo en la serie.

Pero más allá de la figura individual, Monteros mostró fortaleza grupal. El equipo respondió en bloque, sostuvo la intensidad y jugó con la energía de su gente.

Con la serie 1-1, el pase a semifinales se definirá este lunes en el Polideportivo Municipal, desde las 21:00. Será un duelo a todo o nada.