8M: ¿Y para qué marcharon? La pregunta de Raúl que no tendrá como respuesta nuestro silencio

Otro 8 de marzo y las monterizas volvieron a la calle para visibilizar la fecha y reafirmar una jornada que está atravesada por luchas en la construcción del rol social de las mujeres. En tiempos donde, desde el poder oficial nacional se emite un discurso retrogado sobre la funcionalidad de las mujeres en el sistema, y vuelven las cargas sobre las cuales se creían superadas, las monterizas no dan marcha atrás.

Bajo la lluvia, como cada año desde que el grupo Sororidad Activa Monteros inició con las marchas en la ciudad, independientemente de la organización en la capital tucumana, se han sumado más mujeres y varones que acompañan el reclamo. Con presentaciones artísticas, con radio abierta, con transmisión en vivo desde medios locales, carteles y la toma de la palabra para reafirmar por qué el Día Internacional de la Mujer es un día de conmemoración y renovación de reclamos sobre derechos adquiridos y por los que faltan.

Y cómo hace más de 100 años siguen las figuras que desde la comodidad de una silla en un bar, desde la comodidad de la cama, desde la comodidad de una pantalla, cuestionan y descalifican; y este 8 de marzo no fue la excepción para las y los cuestionadores monterizos y es que de esas hay en todos lados.

Ayer domingo, bajo las inclemencias climáticas, las mujeres de la ciudad de Monteros y zonas aledañas salieron un año más, pusieron el cuerpo y la voz para recordad a la sociedad monteriza que nuestra comunidad no es ajena a todos los reclamos históricos. En Monteros también existen los sueldos desiguales, violaciones, abusos sexuales a niñas, adolescentes y adultas, el acoso callejero, las responsabilidades desiguales en los hogares; los varones monterizos también llevan la delantera como marcan las estadísticas nacionales, en ser los principales ejecutores de violencia física, económica y psicológica sobre el género opuesto.

Y como ocurre hace más de 100 años, el hecho que las mujeres se organicen, salgan a la calle y levanten la voz, incómoda. Pero ¿por qué molesta? Tener opiniones diversas es válido, sin embargo, ¿por qué molesta tanto a los Darío, Leonardo, Cecilia, Víctor Manuel, Andrés, José Fernando, Carlos, Enrique, Segundo Miguel y Julio? Desde la comodidad de una red social dan a conocer su enojo y descalifican el reclamo y sin un argumento claro cuestionan por lo que las mujeres marchan, y también juzgan a las mujeres monterizas, por lo que no reclaman... Y la incoherencia es así Mabel, no importa si no tienen claro sus argumentos, jode que otras organizadas, empoderadas desde la voz, lo tengan.

Desde esa mesita contra la pared del bar sobre la calle principal de Monteros, algunos Raules miran a las mujeres avanzar; con una sonrisa de lado, uno le pregunta a otro ¿Y qué podemos hacer nosotros? Con ese tono que deja en claro que fue una pregunta retórica. No quieren una respuesta real que invite a la acción y a la participación, y es que eso implicaría que los varones monterizos comiencen con romper la complicidad del silencio entre ellos. Y es que si los varones monterizos hablaran, se quiebra algo que los sostiene a ellos mismos: el privilegio de hacer, sin juzgamientos..."¡Pero yo nunca violé a nadie!", sí Raúl versión monteriza, pero en la charla del tercer tiempo te reíste a carcajadas cuando el otro Raúl contaba que su vecino acosa a la vecina del frente de 16 años. El mismo tipo, que mira a tu hija de 9 años cuando pasa en bici, y se masturba después ¿eso también es gracioso?

En Monteros también ocurren femicidios, y no todos están judicializados, y no todos se mediatizaron. En Monteros, no todas las mamás solteras avanzan en tribunales sobre progenitores que abandonaron. Los casos y situaciones que viven a diario las monterizas, miles en silencio, no implica que no existan los hechos y las mujeres que lo viven. Es por todo eso y más, es que ayer, sin importar la lluvia, se marchó. Por las que no pueden levantar todavía su voz, por las que ya no están, y por las que vienen.

No necesitás marchar para apoyar una causa feminista, con reconocer los actos de violencia como tales y no ser cómplice con tu silencio, aportás a esta comunidad, a nuestra sociedad, para que sea un Monteros algo más justo.