Monteros Vóley cayó ante River en un maratónico partido y buscará igualar la serie el domingo

En un partido intenso y cargado de emociones, Monteros Vóley cayó 3-2 ante River Plate en el primer duelo de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina, disputado en el Polideportivo Municipal “Prof. José Nicolás Russo”.

El encuentro fue verdaderamente maratónico y se definió en cinco sets, con parciales de 19-25, 25-21, 28-26, 23-25 y 15-10 a favor del conjunto millonario, que logró quedarse con el primer punto de la serie.

El partido tuvo pasajes de gran nivel por parte de ambos equipos. Monteros logró recuperarse tras perder el primer set y mostró carácter para mantenerse siempre en partido, en un duelo que se definió por detalles en el tie-break.

El goleador del encuentro fue Nahuel Rojas, quien firmó una destacada actuación con 25 puntos, incluidos cinco aces desde el saque.

La serie continuará este domingo desde las 22:00 en el mismo escenario, donde Monteros Vóley buscará igualar la llave ante su público y forzar un tercer partido decisivo.