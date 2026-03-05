martes 10 de marzo de 2026
Monterizos
5 Mar 2026

Se aproxima el fin de semana y las lluvias no cesan

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 24° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la provincia continúa bajo alerta, en ste caso amarilla, a modo preventivo por si llegará haber tormentas fuertes, en especial a la noche. Los próximos días no tendrán cambios.

Hoy el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad es de 7 km.

