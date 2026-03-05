Monteros ya siente la fiebre del vóley: los 8 mejores equipos del país buscan el pase a semifinales

Monteros vuelve a convertirse en el epicentro del vóley argentino. Desde este viernes, el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo” será escenario de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina (LVA), instancia en la que los ocho mejores equipos del país buscarán su lugar en las semifinales.

Ciudad Vóley, UPCN, Monteros Vóley, Boca Juniors, Tucumán de Gimnasia, San Lorenzo, River Plate y Defensores de Banfield animarán una fase que promete alto nivel deportivo y partidos vibrantes. Con planteles de jerarquía y figuras del vóley nacional, cada equipo pondrá todo en la cancha para seguir en carrera por el título.

El vigente campeón, Ciudad Vóley, será el encargado de abrir la jornada del viernes desde las 11:00 cuando enfrente a Defensores de Banfield, el último clasificado a esta instancia. Luego, a las 17:00, UPCN, que regresó esta temporada a la máxima categoría, se medirá con San Lorenzo.

La acción continuará a las 19:30 con el cruce entre Boca Juniors, cuarto clasificado en la fase regular, y Tucumán de Gimnasia, que buscará hacerse fuerte ante el conjunto xeneize. Finalmente, el cierre de la jornada tendrá un duelo que ya se volvió un clásico de esta instancia: Monteros Vóley frente a River Plate, que se enfrentarán por tercer año consecutivo en cuartos de final desde las 22:00.

Durante las últimas horas, los equipos comenzaron a llegar a Tucumán y ya realizan sus entrenamientos en el Polideportivo de Monteros, afinando detalles para una serie que se jugará ante un marco que promete ser multitudinario.

Agenda de partidos

Viernes 6 de marzo

11:00 Ciudad Vóley (1°) vs Defensores de Banfield (8°)

17:00 UPCN (2°) vs San Lorenzo (7°)

19:30 Tucumán de Gimnasia (5°) vs Boca Juniors (4°)

22:00 Monteros Vóley (3°) vs River Plate (6°)

Domingo 8 de marzo

11:00 Ciudad Vóley (1°) vs Defensores de Banfield (8°)

17:00 UPCN (2°) vs San Lorenzo (7°)

19:30 Tucumán de Gimnasia (5°) vs Boca Juniors (4°)

22:00 Monteros Vóley (3°) vs River Plate (6°)

En caso de ser necesario, los partidos decisivos para desempatar las series se disputarán el lunes 9 de marzo, con horarios a confirmar por la organización.

Monteros vuelve a vestirse de vóley grande y se prepara para vivir un fin de semana histórico con los mejores equipos de la Liga de Voleibol Argentina disputando un lugar entre los cuatro mejores del país.