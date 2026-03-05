Inscripción al Boleto Estudiantil 2026: TESA recuerda el procedimiento

La inscripción al beneficio se efectúa a través de la página oficial destinada al boleto estudiantil, donde los alumnos deben completar sus datos y validar la información correspondiente. En caso de que el trámite no pueda realizarse por la web, los estudiantes deberán concurrir a su establecimiento educativo para corroborar la actualización en el sistema LUA.

Para los estudiantes universitarios, la gestión puede realizarse en la Casa del Estudiante de la UNT o en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UTN, donde se brinda asistencia para completar el proceso. Además, TESA aclaró que si persisten inconvenientes, los alumnos podrán acercarse a su respectiva comuna o municipio para finalizar la inscripción.

Con este esquema, la empresa busca garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al beneficio, asegurando la continuidad del programa en el inicio del ciclo lectivo 2026 y reforzando el compromiso con la movilidad educativa en Tucumán.