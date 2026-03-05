Estudiantes tucumanos viajan gratis en marzo con delantal o uniforme

El Gobierno de Tucumán informó que durante todo el mes de marzo los alumnos de nivel inicial, primario y secundario podrán acceder al transporte público de manera gratuita, siempre que suban con su delantal escolar o uniforme parroquial para asistir a clases.

La medida, enmarcada en el programa de Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI), busca garantizar el acceso a la educación y aliviar los gastos de las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026. El beneficio se aplica en todas las líneas de colectivos provinciales y constituye un apoyo directo a la comunidad educativa.

Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia se recordó que, en caso de que algún chofer se niegue a permitir el viaje gratuito, los estudiantes o sus familias deberán informar la situación a la comuna o municipio correspondiente, o comunicarse con el equipo del BEGI a través de sus redes sociales. Para realizar el reclamo es necesario adjuntar datos como el horario y lugar del viaje, la línea y número de unidad del colectivo, además del DNI del beneficiario.