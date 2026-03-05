Estudiantes tucumanos viajan gratis en marzo con delantal o uniforme
El BEG nuevamente llegará para los alumnos del interior tucumano en este 2019
El Gobierno de Tucumán informó que durante todo el mes de marzo los alumnos de nivel inicial, primario y secundario podrán acceder al transporte público de manera gratuita, siempre que suban con su delantal escolar o uniforme parroquial para asistir a clases.
La medida, enmarcada en el programa de Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI), busca garantizar el acceso a la educación y aliviar los gastos de las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026. El beneficio se aplica en todas las líneas de colectivos provinciales y constituye un apoyo directo a la comunidad educativa.
Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia se recordó que, en caso de que algún chofer se niegue a permitir el viaje gratuito, los estudiantes o sus familias deberán informar la situación a la comuna o municipio correspondiente, o comunicarse con el equipo del BEGI a través de sus redes sociales. Para realizar el reclamo es necesario adjuntar datos como el horario y lugar del viaje, la línea y número de unidad del colectivo, además del DNI del beneficiario.